شكرا لبحثكم عن خبر فضائية روسية تكشف عن وساطة عراقية بين الحوثيين والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، السبت، لقناة "RT" عن طرح الأخير وساطة على السعودية لإيقاف الحرب في اليمن.

وقال المصدر لـRT، إن "الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية وإيران، وكذلك إيقاف حرب اليمن".

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وأضاف، أن "عبد المهدي حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة".

وقام رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.