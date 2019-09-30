شكرا لبحثكم عن خبر رفض تفتيش جواله فأردوه قتيلا .. جريمة جديدة للحوثيين في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على قتل مواطن وإصابة آخر في مدينة إب، بسبب رفضهم تفتيش جوالاتهم .

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين، قاموا بقتل الشاب "طه التويتي" وإصابة أحد اقاربه، في شارع بغداد وسط مدينة إب، بعد رفضهما تفتيش جوالاتهم من قبل مسلحين حوثيين.

وأشارت المصادر أن المسلحين الحوثيين حاولوا تفتيش جوال "التويتي"، وبسبب رفضه قام بإطلاق النار عليه وفروا على متن دراجة نارية.

وازدادت وتيرة القتل في مدينة إب، بشكل يومي منذ اقالة مدير أمن المحافظة السابق، اللواء عبدالحافظ السقاف، وتعيين قيادي حوثي بديلاً عنه.