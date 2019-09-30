شكرا لبحثكم عن خبر قوات سودانية تغادر اليمن بعد مشاركته في التحالف العربي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - غادرت السبت، قوات من الجيش السوداني المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن قيادة الجيش ودعت اللواء الرابع حزم، أحد ألوية القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن ،واستقبلت لواء جديد.
وغادر اللواء بعد انتهاء فترة مشاركته التي استمرت قرابة العام، إلى جانب قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، وفق المركز الإعلامي للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.
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