- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
يمنيون يحتشدون في الولايات المتحدة الأمريكية
كتب
متابعات_الخليج 365
احتشد عدد كبير من أبناء اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلن اليمنيون، في الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة، تأييدهم للقوى الجنوبية في اليمن، وللتحالف العربي، وطالبوا رؤساء العالم بإدانة إرهاب جماعة حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان في اليمن، وفقاً لــ "عدن تايم"، السبت.
وطالب المشاركون في بيان أصدروه بالمناسبة، بإدانة عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على اليمنيين في الجنوب، وبإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وهجماتها الإرهابية على السعودية، التي استهدفت أراضيها وومنشآت إمدادات الطاقة الدولية. والتهديدات والاعتداءات الحوثية ضد السعودية.
ومن جهة أخرى، ثمن البيان دور الإمارات الإيجابي والمحوري إلى "جانب شعبنا وتميز مواقفها ونشاطها الملموس في مكافحة الإرهاب".
وجاء في البيان أيضاً، نعبر عن تضامنا الكامل مع شعب مصر الشقيق وحكومته، وندين الأعمال الارهابية التي يتعرضان لها من قبل الإرهابيين والإخوان المسلمين.
وطالب البيان، الولايات المتحدة وكندا بدعم القوات الجنوبية لتأمين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب، ومواجهة الخطر والتهديدات الإيرانية، ضماناً لاستقرار المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر يمنيون يحتشدون في الولايات المتحدة الأمريكية دعماً للتحالف ولإدانة حزب الإصلاح وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.