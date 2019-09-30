شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق عاحل للرئاسة حول تسريب كلمة اليمن في الأمم المتحدة لدولة الامارات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر برئاسة الجمهورية عن بدء التحقيق مع عدد من المسؤولين الحكوميين بعد تأكدها من حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على نص كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة.

وتضمنت كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت عدة فقرات عن دور الإمارات العربية المتحدة التخريبي في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي وتقويضها للشرعية من خلال انقلاب الانتقالي عليها في أغسطس الماضي.

واوضحت المصدر ان التحقيق جاء بعد أن تم التأكد أن الإمارات حصلت على الكلمة قبل أن يلقيها وزير الخارجية بساعات مما ممكن مندوبتها في الأمم المتحدة بالرد سريعاً على ما ورد في كلمة الحضرمي في ذات الجلسة .

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وأضاف "الرئاسة وجهت في إجراء تحقيق عاجل في تسريب كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة حيث ثبت لنا أن دولة الإمارات حصلت على نص الكلمة قبل إلقائها بساعات وقامت بإعداد الرد عليها".

وذكر المصدر أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما تتضمنه كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي، إلا أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير.

وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً ل "صيرة بوست" عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه.