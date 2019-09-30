شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة في تحذير طارئ للمواطنين: احذروا هذا الدواء لأنه يسبب السرطان وتم حظره.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة الصيدلة بمكتب الصحة والسكان عدن عن منع شراء الدواء (Ranitidin) والاسم الشائع عنه (زنتاك) لما يحتويه من مواد مسرطنة، بحسب التقارير الصادرة من FDA الأمريكية وFMA الأوروبية ومجلس الصحة الخليجي وهيئات رقابية دولية حذرت من خطورة هذا الدواء. ودعت الدكتورة نجوين ناصر المرزوقي -مدير إدارة الشئون الصيدلانية- مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن جميع المواطنين لتجنب هذا الدواء لخطورته. وأعلنت تقارير دولية أن مشتقات الدواء Ranitidin ثبت وجود مواد مسرطنة فيها.

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