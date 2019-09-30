شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : النيران تلتهم مدينة جدة السعودية بعد ساعات من مقتل حارس الملك سلمان والسلطات تعلن حالة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكان حريق ضخم شبَّ، اليوم الأحد، داخل محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادثة.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها على ”تويتر“:“الدفاع المدني في جدة يباشر إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين في السليمانية.. وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن“.

ومن جهتها، أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن“حريقًا شبَّ في محطة جدة، حوالي الساعة 12:35 ظهرًا، وفور اندلاع الحريق باشر الدفاع المدنيإخماده، ولا يزال التعامل معه قائمًا، دون وجود إصابات“.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جديدة للحريق خلال ساعات ما بعد الغروب، تُظهر سحبًا كثيفة ونيرانًا ما زالت مشتعلة.