شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئاسة اليمنية ترفض رسميا مسودة اتفاق جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي مطلع ان الرئاسة اليمنية رفضت رسميا مسودة اتفاق سلام قٌدم لمفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية.

وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد ابلغ الرئيس عبدربه منصور هادي رفضه التام لمسودة الاتفاق وتأكيده على ان ان لاحوار سياسي قبل عودة الامور إلى نصابها الحقيقي في عدن .

واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي رفض حتى مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي قدم له لحل مشكلة الانقلاب الحاصل على مؤسسات الدولة في عدن .

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وأوضح ان هادي ابلغ الجانب السعودي انه لانقاش مطلق حول أي اتفاق تسوية سياسية في عدن قبل عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وعودة الامور إلى طبيعتها.

ذات المصدر اشار إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه وفي حال تعرضه لاي ضغط فانه سيضطر لمغادرة السعودية ونقل مشكلة الانقلاب الدائر في عدن إلى مجلس الأمن.

وقال مقربون من الرئيس هادي انه طلب من معاونيه عدم النقاش حول هذا الموضوع من اساسه.