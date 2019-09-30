شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئاسة اليمنية ترفض رسميا مسودة اتفاق جدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي مطلع ان الرئاسة اليمنية رفضت رسميا مسودة اتفاق سلام قٌدم لمفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية.
وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد ابلغ الرئيس عبدربه منصور هادي رفضه التام لمسودة الاتفاق وتأكيده على ان ان لاحوار سياسي قبل عودة الامور إلى نصابها الحقيقي في عدن .
واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي رفض حتى مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي قدم له لحل مشكلة الانقلاب الحاصل على مؤسسات الدولة في عدن .
وأوضح ان هادي ابلغ الجانب السعودي انه لانقاش مطلق حول أي اتفاق تسوية سياسية في عدن قبل عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وعودة الامور إلى طبيعتها.
ذات المصدر اشار إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه وفي حال تعرضه لاي ضغط فانه سيضطر لمغادرة السعودية ونقل مشكلة الانقلاب الدائر في عدن إلى مجلس الأمن.
وقال مقربون من الرئيس هادي انه طلب من معاونيه عدم النقاش حول هذا الموضوع من اساسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : الرئاسة اليمنية ترفض رسميا مسودة اتفاق جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.