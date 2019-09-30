شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ثلاث صور لقاتل عبدالعزيز الفغم .. هكذا ظهر والشر في عيونه وملامح وجهه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شرطة مكة المكرمة ما كان قد تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وقالت الشرطة إن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الاثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

قد يهمك ايضاً:

مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ابن سلمان واشبتاكات في القصر الملكي



بعد اغتيال #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن سلمان يصدر توجيهات سريعة (صورة)



عاجل : مجتهد يفجر مفاجأة مدوية ويكشف هوية ”القاتل الفعلي” الذي نفذ اغتيال الحارس الشخصي لـ الملك سلمان #عبدالعزيز_الفغم



عاجل : مسؤول حكومي يعلن طرد الإمارات واستعادة جميع الموانئ رسميا .. والاحتفالات تعم المدن



عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة وينشر الفيديو: اغتيال محمد علي بهذه الطريقة المروعة .. و السيسي في ورطة كبرى و إسرائيل تتدخل



عاجل : إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي ومحمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام



Advertisements

عاجل : أول رد قوي من التحالف العربي بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله الكبرى في عمق السعودية



ورد للتو .. محمد علي يشعل الشارع المصري من جديد ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجة عبدالفتاح السيسي .. شاهد



شاهد.. 1000 مقاتل دفعت بهم الإمارات يستعدون الآن للهجوم على قوات الشرعية في تعز (فيديو)





عاجل : مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد



وأوضحت أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن داخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد ”هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي“.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل تفاصيل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي.

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل.

كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل مع الفغم في الحرس الملكي.