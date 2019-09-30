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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الانتقالي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة ويفقد 300 من افراده والزبيدي يجن جنونه ويقدم على هذه الخطوة المجنونة التي ارعبت الجميع

2019/09/30 الساعة 07:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



أفادت مصادر عسكرية، بانشقاق المئات من جنود وضباط قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات. وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”نحو 300 جندي وضابط من أبناء الصبيحة انشقوا، اليوم، عن قوات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي الذي يقوده العميد صالح السيد اليافعي مدير أمن لحج“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ورجحت أن يكون ذلك الانشقاق الجماعي بسبب ”المعاملة السيئة التي يتعرضون لها، واتهامهم برفض القتال ضد قوات الشرعية مؤخرا“. وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على معسكر اللواء الخامس أواخر أغسطس الماضي قبل استعادته من قبل المليشيات المدعومة من الامارات. ولفتت المصادر ان الزبيدي اصدر توجيهات للقيادات العسكرية باعدام اي عسكري او جندي يقوم بالتمرد ويرفض الاوامر.

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