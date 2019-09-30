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عدن - ياسمين التهامي - العالقون من سقطرى يكرمون مدير مكتب اليمنية بسيئون بشهادة شكر و عرفان

2019/09/30 الساعة 07:44 صباحاً (المركز الإعلامي الثقافي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن :مجدي القبلاني

قام عدد من أبناء سقطرى العالقين في سيئون بتكريم مدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمنطقة سيئون بشهادة شكر وعرفان

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حيث كرم الشيخ / سالم سليمان شركض شيخ قبيلة شركض و معه العقيد/ علي سالمين ـ قائد النقطة البحرية في سقطرى مدير مكتب اليمنية الاستاذة / كفاح عبد الله أحمد ـ مدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون , وذلك تقديرا" لجهودها الحثيثة و تعاونها في المتابعة لصرف تذاكر للعالقين من أبناء سقطرى من مكتب اليمنية بمدينة سيئون ، حيث بذلت قصار جهدها في سبيل تسهيل العملية وفي تنظيم الإجراءات .

من جهتها تحدثت كفاح بالقول : بأن هذا اقل الجهود التي نبذلها لمساعدة إخواننا العالقين من أبناء محافظة سقطرى ، وتسهيل الإجراءات كونهم عانوا متاعب السفر و مشقة الطريق من المحافظات الأخرى ، ومنهم عوائل وأطفال وكبار السن ومرضى و لهذا نبذل الجهد لإتمام جميع المعاملات وتم تسليم المسافرين التذاكر .

الشيخ /سالم سليمان عبر عن إمتنانه العميق للدور الأنساني والوطني الخالص و الصادق من اجل ابناء سقطرى تقديرا" لظروفهم ووضعهم.