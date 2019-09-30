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عدن - ياسمين التهامي - في حادثة لم تشهدها المدينة من قبل..قوة أمن عدن تداهم منزل مواطن وتعتقله مع اطفاله والنساء

أصدر الشيخ مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن بيانا هاما حول ماحدث يوم أمس الأحد من اشتباكات وإقلاق السكينة العامة وترويع أهالي منطقة بئر أحمد واقتحام ومداهمة منزل أحد أبناء المنطقة من قبل قوة تابعة لأمن عدن واعتقاله هو وأطفاله والنساء. ودعا الشيخ مهدي العقربي في بيانه جميع أهالي منطقة بئر أحمد إلى تحكيم العقل وضبط النفس, مناشدا قيادة قوات التحالف العربي بأخذ حادثة يوم أمس بعين الاعتبار والتوجيه لحلها في أسرع وقت ممكن . وجاء في نص البيان مايلي: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الشيخ سالم صالح العقربي شيخ منطقه بئر احمد بالعاصمة عدن حول ما حدث يوم أمس الأحد من اشتباكات واقلاق السكينة العامة وترويع أهالي منطقه بئر احمد … أننا ندعو جميع الأهالي بالمنطقة إلى تحكيم العقل وضبط النفس , ونناشد قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأخذ حادثة اليوم بعين الإعتبار..حيث أننا وجهنا رسالتنا الواضحة إلى قيادة التحالف باجتماع موسع لأهالي منطقه بئر أحمد وعقلائها ومشايخها وائمة مساجدها والتي أوضحنا فيها بأننا مع الأمن وبجانب التحالف في تثبيت أمن منطقتنا بشكل خاص والعاصمة عدن بشكل عام وسنكون معه في كل الاوقات وقد التزمنا بذلك منذ البداية للمصلحة العامة ومازلنا ملتزمين وسنكون دوما ملتزمين وحاضرين … Advertisements كما وقد أوضحنا رفضنا لمداهمات منازل أهالي بئر احمد وابدينا استعدادنا بتسليم أي شخص مطلوب من الأهالي وتسليمه الجهات الأمنية بدون التوغل ومداهمة الأهالي الآمنة واقلاق السكينة العامة. كما والتقينا مؤخرا بقائد التحالف العربي واكدنا له وقوفنا إلى جانب قيادة التحالف العربي والجهات الأمنية كافة في تثبيت الأمن في منطقة بئر أحمد خاصة والعاصمة عدن عامة, وتم التواصل مع اللواء شلال علي شائع من قبل قائد التحالف الذي أكد له على ضرورة وقف أي مداهمات في منطقة بئر أحمد والتواصل والتنسيق معنا في حالة وجود أي شخص مطلوب من أبناء المنطقة ولكن للأسف لم يلتزم شلال بتوجيهات قائد التحالف العربي ولم يضع لنا أي اعتبار. حيث أننا قد تفاجئنا يوم أمس الأحد بمداهمة منزل المواطن عمار حسين العقربي من قبل قوة أمنية تابعه لأمن عدن أثر خلاف شخصي بين المواطن عمار حسين العقربي وطرف آخر نشب النزاع بينهم على منزل يدعي الطرفين الاحقية فيه وقد طرحت القضية علينا وكنا بدأنا بحلها وديآ ولكن ماحصل اليوم لمنزل المواطن عمار حسين العقربي من مداهمة واقتحام وأخذه وجميع أطفاله ونسائه إلى إدارة أمن عدن لشيء مؤسف ولم يتم الرجوع إلينا ولو أنه تم الرجوع الينا سنقوم بدورنا بتسليم المطلوب بدون ماحصل من أحداث اليوم… ونوجه رسالتنا العاجلة لقوات التحالف بالقيام بدورها الريادي والتوجيه لحل حادثة اليوم وتقبلوا بالغ شكرنا والتقدير والله ولي التوفيق الشيخ مهدي العقربي عن مشائخ واعيان وأبناء بئر احمد … مكتب إعلام الشيخ مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

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