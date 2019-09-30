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عدن - ياسمين التهامي - سلطات مطار القاهرة تضبط 31 كيلوغراما من القات

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، السبت، ضبط 31 كيلوغراما من القات.

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وقالت إنها تمكنت وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من "القات" داخل طرود بريدية بالمطار.

وأشارت إلى أنها دقتت الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتفتيش الطرود المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من القات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.