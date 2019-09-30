ميليشيا الحوثي تجدد قصفها المدفعي على الحديدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، الأحد، لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بقيام المليشيا بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي بمدفعية الهاون، وفتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة منذ ساعات الظهيرة.

وفي مناطق جنوب مديرية الدريهمي استهدفت المليشيات مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية، ومنها قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10.

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وفي سياق الانتهاكات والخروقات المستمرة، استهدفت المليشيات، نهار الأحد، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا بقذائف الدبابات بشكل عنيف.

وإلى الشمال من مديرية التحيتا ذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومنها سلاح م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للتحيتا.