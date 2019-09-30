شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...هذا ماحدث اثناء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم وسط الحرم المكي وآثار الرعب بين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امتلأت منصة ” تويتر ” منذ قليل بفيديو يوثق لحظة وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحرم المكي. Advertisements ومن المقرر أن يًصلي الجموع صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم في الحرم المكي. ووثقت بعض مقاطع الفيديو عبر ” تويتر ” المشاهد الأولى للترتيبات الجارية داخل الحرم المكي، وذلك لإقامة صلاة الجنازة على الراحل. من جهة اخرى تساقطت الأمطار بغزارة على الحرم المكي في ظل أجواء روحانية. ووثق عدد من الفيديوهات قوة السحب الرعدية التي ضربت سماء الحرم المكي الشريف. يذكر أنه سيتم استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة. لمشاهدة الفيديو الجنازة اضغط هنا لمشاهدة فيديو الأمطار اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان ...هذا ماحدث اثناء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم وسط الحرم المكي وآثار الرعب بين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.