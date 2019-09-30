شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة متداولة من عزاء اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي لحظة تأدية والد القاتل الدكتور مشعل ممدوح آل علي العزاء لوالد الفقيد وإخوانه برفقة معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري بعد أداء الصلاة على الفقيد بالمسجد الحرام.

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وكان والد الجاني الدكتور مشعل ممدوح آل علي كتب عدد من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر عبر فيها عن حزنه وعزاءه لوفاة اللواء الفغم.



وكان قد صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي)؛



فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.



. وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره

