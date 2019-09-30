وزير يمني يكشف عن إجتماع سري مع الروس وأمريكا تتحدث عن دعم روسي لإنفصال اليمن ورفض دولي لجماعة الأخوان.

أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني،أنه التقى السفير الروسي في مسقط ،وحسب الجبواني فقد أكد السفير الروسي في مسقط وقوف بلاده إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس عبده ربه منصور هادي،كما أبدى السفير الروسي إرتياحه لإنفتاح الشرعية على عُمان ودول آخرى،ووفقاً للجبواني فأنه أكد للسفير الروسي أنهم سيذهبون إلى كل الدول من أجل حماية اليمن وإستقلاله ووحدة أراضية ويقول الخبير الأمريكي البارز تيودور كاراسيك، كبير الباحثين في معهد «جولف ستيت أنالاتيكس» الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن التغير اللافت في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة، يعكس «حالة سأم لدى المجتمع الدولي من استمرار التعويل على حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي». وأرجع الخبير الأمريكي هذا الموقف إلى «طول أمد الحرب دون أن يتغير الواقع» قائلا: «نرى بومبيو يتحدث للمرة الأولى عن وجوب توجه حكومة هادي للحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي». وأشار كاراسيك إلى أن «التغيير بتصريحات الوزير الأمريكي لافت، فضلًا عن أنه جاء بعد تسليط الضوء على صلات حكومة هادي بجماعات متطرفة، لن يدعمها المجتمع الدولي بطبيعة الحال». ونقلت وكالة «إرم نيوز» عن كاراسيك قوله إن «المجتمع الدولي رفض تنظيم الإخوان المسلمين في أكثر من دولة بالمنطقة، لأنهم كانوا أداة لبث الفوضى وانتشار الإرهاب، وحين يفكر العالم بمعضلة سيطرة حزب الإصلاح الإخواني على الحكومة الشرعية في اليمن وصعوبة إمكانية التخلص من سطوة الحزب مستقبلاً تتخوف الدول من المضي قدمًا بإعطاء الشرعية لهادي وهكذا أدت الأحداث الأخيرة إلى تصريحات بومبيو غير المسبوقة». وأفاد كاراسيك بأن «روسيا، كما في اليمن وليبيا وسوريا، تهدف إلى لعب دور محوري وفاعل في أي مفاوضات قادمة بين الأطراف اليمنية». وقال «إذا امتلكت هذا الدور فإن موسكو التي كان مبعوثها الحالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أول سفير في دولة جنوب اليمن، ستكون مع الانفصال»، منوهًا إلى أن «العالم بات يرى الصراع في الشرق الأوسط صراعًا بين تقدميين يريدون بناء الدول وتحويلها إلى أماكن أفضل، وثوريين يريدون الوصول للسلطة بالقوة والعنف ويمثلهم تنظيم الإخوان المسلمين، وهي رؤية تنطبق على اليمن كما انطبقت في بلدان أخرى هزم فيها الإخوان».