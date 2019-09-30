شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون تنفيذ التحالف 25 غارة في صعدة وحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، أن التحالف العربي استهدف محافظتي صعدة وعمران بـ 25 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأكد ما يسمى بالمتحدث العسكري لمليشيا الحوثي في منشور عل فيسبوك، أن الطيران السعودي شن 25 غارة جوية خلال الساعات الماضية على محافظتي صعدة وحجة استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين، حد قوله.

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وفي وقت سابق قال المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة، أن "مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين في محور كتاف".

وأوضح ان الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم"

وأشار إلى أن "الغارات الجوية أدت إلى تدمير العربات بالكامل".