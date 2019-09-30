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سلطات مطار القاهرة تضبط 31 كيلوغراما من القات

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، السبت، ضبط 31 كيلوغراما من القات.

 

وقالت إنها تمكنت وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من "القات" داخل طرود بريدية بالمطار.

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وأشارت إلى أنها دقتت الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتفتيش الطرود المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من القات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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