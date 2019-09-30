شكرا لبحثكم عن خبر سلطات مطار القاهرة تضبط 31 كيلوغراما من القات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، السبت، ضبط 31 كيلوغراما من القات.

وقالت إنها تمكنت وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من "القات" داخل طرود بريدية بالمطار.

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وأشارت إلى أنها دقتت الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتفتيش الطرود المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من القات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.