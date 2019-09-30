شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يبدؤون العام الجامعي الجديد بتوزيع زوامل عيسى الليث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام ملتقى الطالب الجامعي بإرسال وتحميل زوامل عيسى الليث للطلاب الجامعيين في بداية العام الدراسي الجديد 2019_ 2020م . وقال أحد الطلاب في جامعة سبتمبر لموقع " المشهد اليمني " ان ملتقى الطالب الجامعي قام مع بداية العام الدراسي بتوزيع زوامل عيسى اليث . وأضاف الطالب أن الملتقى بدأ عمله والتي وصفها بالهامة بتوزيع زوامل الليث على جميع مواقع الملتقى في الجامعات الخاضعة تحت سيطرة المليشيا . Advertisements هذا وتعتمد المليشيا الحوثية على الزوامل والاهازيج الحماسية لإشعال حماس الشباب للدفع بهم بالقتال في صفوفهم معتمدين على العصبية وضعف المستوى الثقافي لاغلبية الشباب وخاصة في المناطق النائية . الجدير ذكره ان ملتقى الطالب الجامعي جاء كبديل للاتحادات الطالبية المستقلة وله عدة فروع في جامعة صنعاء وعمران وتعز والحديدة ويتبع المليشيا الحوثية .

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