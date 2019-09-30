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ولي العهد السعودي لقناة "CBS": الهجوم على أرامكو "إعلان حرب" من إيران

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ولي العهد السعودي لقناة CBS: الهجوم على أرامكو إعلان حرب من إيران

الإثنين 30 سبتمبر 2019

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ولي العهد السعودي لقناة

كتب

الخليج 365

قال ولي العهد السعودي الأمير إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" يعد "عملا حربيا" من قبل إيران.

 

وأضاف ولي العهد السعودي، خلال حديثه مع قناة "CBS" الأمريكية، آمل ألا يكون الرد العسكري ضروريا.. والحل السياسي أفضل كثيرا.

 

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وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه إذا لم تتخذ دول العالم فعلا قويا وحازما لردع إيران سنشهد تصعيدا أكثر يهدد المصالح العالمية.

 

كما أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

 

وعن اليمن، نوّه ولي العهد إلى أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.  

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