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شاهد ثلاث صور لقاتل عبدالعزيز الفغم .. هكذا ظهر والشر في عيونه وملامح وجهه !

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت شرطة مكة المكرمة ما كان قد تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت الشرطة إن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الاثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

 

 

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وأوضحت أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن داخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد ”هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي“.

عرض الصورة على تويتر

وتداولت حسابات بمواقع التواصل تفاصيل لا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحتها بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي.

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل.

كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل مع الفغم في الحرس الملكي وهو ما لم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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