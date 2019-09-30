خلافات جديدة تخيم على حوار المرتزقة في جدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة

كشفت مصادر مقربة من حكومة هادي، عن خلافات حادة بين الفار عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، حول مسودة حوار جدة الذي ترعاه الحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن هادي رفض خطوات لإعادة ترتيب مؤسسات الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة بمشاركة مختلف المكونات الموالية للتحالف السعودي.

وأكدت المصادر على أن هادي رفض خلال الأيام الماضية تلقي أي اتصال من فريقه التفاوضي في جدة الذي يضم نائبه علي محسن صالح الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك ومدير مكتبه عبدالله العليمي.

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كما رفض استقبال أي زيارات في مقر اقامته بالرياض، بما في ذلك رفض التواصل مع اللجنة السعودية المكلفة بإدارة الحوار في جدة ونقل المقترحات.

واتهمت المصادر، حزب الاصلاح بالتأثير على هادي فضلا عن التوجيهات التي صدرت اليه من الديوان السعودي، مشيرة الى ان هروب هادي جاء بعد لقاءه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان .

وقد اعقب الزيارة صدور قرارات ، من بينها إقالة محافظ البنك المركزي اليمني في حكومة المرتزقة حافظ معياد وتعيين محمد الحضرمي وزيرا للخارجية، بالرغم من عداوته مع الإمارات.