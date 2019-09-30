الكلاب تقتل العشرات في اليمن!

وفاة 55 شخصا في اليمن منذ بداية العام الجاري بداء الكَلَب، إثر تراجع الاهتمام بالرعاية الصحية وانتشار الأوبئة على نطاق واسع، مع اندلاع الحرب الراهنة في اليمن والتي أكملت عامها الخامس الشهر الجاري منذ اجتياح المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014. وقالت مصادر طبية رسمية انه توفي 55 شخصا على الأقل في اليمن بداء الكلب منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى أيلول (سبتمبر) الجاري من أصل 12.300 ألف حالة عض كلاب للبشر وقعت منذ بداية هذا العام وحتى الشهر الجاري في عموم محافظات الجمهورية. وكشف تقرير رسمي صادر عن البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب في اليمن عن وفاة 55 حالة مصابة بداء الكلب خلال العام الجاري، من أصل 12 ألف و300 حالة عض كلاب للبشر، في حين توفي 52 شخصا آخرين بهذا الداء في العام 2018 من أصل 13 ألفا و500 حالة بشرية تعرضت لعضات الكلاب