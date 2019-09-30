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عدن - ياسمين التهامي - ابنة اللواء عبدالعزيز الفغم تنعى والدها بكلمات مؤثرة (تسجيل صوتي)

تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لابنة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنعى فيه والدها بكلمات مؤثرة.

وقتل اللواء الفغم، ليل السبت/ الأحد، بالرصاص بعد خلاف بينه وبين صديقه في مدينة جدة.

وقالت ابنة الفغم في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مقتل اللواء الفغم جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة أن اسم القاتل هو ممدوح بن مشعل آل علي.

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وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.