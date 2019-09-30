شكرا لمتابعة خبر عن الرئاسة تفتح تحقيقاً عاجلاً حول تسريب كلمة اليمن في الأمم المتحدة للامارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



بدأت الرئاسة اليمنية اليوم تحقيقاً مع عدد من المسؤولين الحكوميين بعد تأكدها من حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على نص كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة.

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وتضمنت كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت عدة فقرات عن دور الإمارات العربية المتحدة التخريبي في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي وتقويضها للشرعية من خلال انقلاب الانتقالي عليها في أغسطس الماضي.

وقال مصدر في الرئاسة لـ "صيرة بوست" إن التحقيق جاء بعد أن تم التأكد أن الإمارات حصلت على الكلمة قبل أن يلقيها وزير الخارجية بساعات مما ممكن مندوبتها في الأمم المتحدة بالرد سريعاً على ما ورد في كلمة الحضرمي في ذات الجلسة .

وأضاف "الرئاسة وجهت في إجراء تحقيق عاجل في تسريب كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة حيث ثبت لنا أن دولة الإمارات حصلت على نص الكلمة قبل إلقائها بساعات وقامت بإعداد الرد عليها".

وقال مصدر رئاسي ثاني إن "الكلمة لم تعرض إلا على نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، وهو ما يعزز المعلومات المتواردة عن تورط أحدهما في التعاون مع الإمارات التي اتضحت اجندتها المعادية في اليمن.

وكان مصدر رفيع في وزارة الخارجية أكد لـ "صيرة بوست" أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي قبل ساعات من إلقاءه كلمة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بحذف كل عبارة تطرقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنتها الكلمة.

وذكر المصدر أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما تتضمنه كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي، إلا أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير.

وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً ل "صيرة بوست" عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه.