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صنعاء - ياسمين الخيامي - ظهرت أولى صور عبدالعزيز الفغم اثناء تشييع جنازته في المملكة العربية السعودية وسط حزن خيم على الشعب السعودي .

وشيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

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شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان

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استُشهد اللواء الفغم مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأنه في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

واستشهد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

كما أصيب تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, وأصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة