شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صورة السيسي بعد إلقاء القبض عليه .. ومراسل قناة الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس... والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

وعقب المظاهرات ، تداول المصريون عددا من الرسوم والصور الساخرة والمعبرة عن ثوريتهم ضد السيسي ، ومن تلك الصور، صورة تظهر السيسي وهو مقيد بعد إلقاء القبض عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور) عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) Advertisements عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة) عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد انتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.. إلى ذلك، علق مراسل الجزيرة والمختص بشؤون مصر في القناة، عبدالفتاح فايد، على عودة السيسي اليوم الى مصر، قائلا إنه " لم يحدث منذ استقبال مبارك عائدا من اثيوبيا بعد نجاته من محاولة الاغتيال". واضاف فايد في تغريدة على تويتر، : "حشد الحكومة بالكامل ووزير الدفاع ورموز الكنيسة والأزهر لاستقبال #السيسي في المطار يؤكد الخوف والقلق ولا ينفيه ويؤكد السخط الشعبي ويؤكد أن السخط وصل إلى مؤسسات الدولة ذاتها فتم حشدها لنفي صورة يلمسها الجميع".

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