عاجل : واخيرا بن سلمان يعترف بمسؤوليته عن مقتل الصحفي خاشجقجي(هذا ماقاله)،

قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في إعلان ترويجي لفيلمٍ وثائقي ستعرضه محطة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إنه يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لأنه حدث أثناء وجوده في السلطة» كولي للعهد.

وأكد موقع US News الأمريكي أن بن سلمان اعترف لأول مرة للصحفي مارتن سميث، صانع الأفلام الوثائقية، حسبما جاء في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الذي يحمل عنوان The Crown Prince of Saudi Arabia: «لقد حدث ذلك أثناء وجودي في السلطة كولي للعهد. أتحمل المسؤولية كاملةً، لأنَّ ذلك حدث أثناء وجودي في السلطة

وأصر سميث على السؤال عن كيفية حدوث مثل تلك الجريمة الكبيرة دون علم ولي العهد، فبرر الأخير بالقول إن لديه 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف حكومي.

ورد الصحفي الأمريكي بالتساؤل عن استخدام إحدى الطائرات التابعة لحكومة المملكة، فقال بن سلمان: «لديّ مسؤولون ووزراء يتابعون الأمور، وهم المسؤولون ولديهم الصلاحيات لفعل ذلك»

يُذكَر أنَّ محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لم يتحدث علانيةً عن الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

بينما قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وبعض الحكومات الغربية إنه أمر بتنفيذ الجريمة، لكنَّ المسؤولين السعوديين يقولون إنه ليس له دور.

وقد أثارت الجريمة غضباً عالمياً، وشوَّهت صورة بن سلمان وخططه الطموحة الرامية إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وانفتاح المجتمع السعودي المنطوي على نفسه. ولم يزر بن سلمان الولايات المتحدة أو أوروبا منذ وقوع هذه الجريمة