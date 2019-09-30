شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور.. مصانع البفك في اليمن توزع الموت المجاني للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلق الدكتور سامح العريقي أستاذ الكيمياء الصناعية بجامعة تعز تحذيراً من مخاطر إصابة الأطفال اليمنيين بالسرطان بسبب تناول البفك والشبس المصنّع محلياً.

وكشف العريقي في منشور على صفحته في (فيسبوك) أن مصانع الشبس تستخدم زيت منتهي الصلاحية لقلاية البفك والشبس والذي تحول جراء استخدامه المستمر إلى سلاسل كربونية و بيروكسيدات وكيتونات والدهيدات ومركبات كيميائية ذات شقوق حرة نشطة تقوم بعملية سرطنة للأطفال.

وأظهرت صور مسربة من أحد المعامل نشرها العريقي تحول لون الزيت المستخدم في قلاية البفك والشبس إلى اللون الأسود محذراً الآباء والأمهات من السماح لأطفالهن بتناوله خشية الاصابة بمرض السرطان.

وقال الدكتور العريقي أن تلك المصانع والمعامل تقوم بعمليات القلي المستمر بالزيت النباتي من دون استبداله نهائيا والذي يتسبب في كثير من الأمراض ومنها الاسهالات والتسمم الغذائي الخ ومع استمرار الطفل بأكل تلك المنتجات على المدى الطويل تتسبب في اصابته بالسرطان فعملية الاستمرار بالقلي بنفس الزيت تؤدي الى اكسدته وتكون مركبات مثل البيروكسيدات والالدهيدات والكيتونات.

ودعا العريقي الجهات الرقابية ممثلة في المواصفات والمقاييس إلى مسؤوليتها الاخلاقية بتتبع و إغلاق تلك المعامل الغير مرخصة والغير خاضعة للرقابة الصحية.