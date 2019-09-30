شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور) عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة) Advertisements عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحة عدن تعلن حظر استخدام الدواء Ranitidin لاحتوائه مواد مسرطنة أعلنت إدارة الصيدلة بمكتب الصحة والسكان عدن عن منع شراء الدواء (Ranitidin) والاسم الشائع عنه (زنتاك) لما يحتويه من مواد مسرطنة، بحسب التقارير الصادرة من FDA الأمريكية وFMAالأوروبية ومجلس الصحة الخليجي وهيئات رقابية دولية حذرت من خطورة هذا الدواء. ودعت الدكتورة نجوين ناصر المرزوقي -مدير إدارة الشئون الصيدلانية- مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن جميع المواطنين لتجنب هذا الدواء لخطورته. وأعلنت تقارير دولية أن مشتقات الدواء Ranitidin ثبت وجود مواد مسرطنة فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخبر 21 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.