شكرا لمتابعة خبر عن سياسي سعودي : يكشف الحقيقة الكاملة لماتعرض له الجنود اليمنيين والسعوديين بنجران من قبل المليشيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - علق المحلل السياسي والعسكري السعودي سليمان العقيلي على نشر مليشيات الحوثيين لمقاطع فيديو وزعمت انهم اسرى من قوات الجيش اليمني وعسكريين سعوديين.

وقال العقيلي في مداخلة على تلفزيون “بي بي سي” بأن العالم تعود على نشر مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على فبركات اعلامية وانتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتها المنهاره.

واوضح، بأن الاشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو روجت مليشيات الحوثيين على انهم عسكريين، ليسوا عسكريين بل هم مواطنين مزارعين لا ينتمون الى السلك العسكري

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