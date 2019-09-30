شكرا لمتابعة خبر عن عاجل فتحي بن لزرق يعلق على كلمة وزير الخارجية اليمني في الامم المتحدة ويوجه له رسالة هامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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علق الاعلامي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد على الكلمة التي القاها وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في اجتماع الجمعية العمومية في الامم المتحدة مساء امس السبت.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت بقوله:كانت كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي في الأمم المتحدة موفقة إلى حد كبير .



واضاف، نتمنى ان يستمر ادائه السياسي على هذا المنوال فلن تعود البلاد إلى واقعها الصحيح إلا بسياسيين يدافعون عن الشعب وحقوقه.

ولفت، واي تهاون من الحكومة أو الرئاسة أو تفريط يجب ان يواجه من الشعب والنخب بحزم تام .

جدير ذكره ان وزير الخارجية اليمني تطرق في كلمته التي القاها في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الى قضايا وطنية وهامة منها انحراف مسار دولة الامارات عن اهداف التحالف العربي في اليمن بالاضافة الى استهداف طيران الامارات لقوات الجيش اليمني .