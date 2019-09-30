عاجل:الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بالتامر والحاق الضرر بالسعودية

اتهمت الحكومة اليمنية؛ دولة الإمارات بإطالة أمد الحرب والاضرار بالسعودية، عبر دعمها ميليشيات متمردة على الشرعية. وقال وزير الثقافة مروان دماج، إن التمرد الذي قام به “الانتقالي” المدعوم إماراتياً- في العاصمة المؤقتة عدن لم يقتصر ضرره على الحكومة الشرعية فقط، ولكنه ألحق ضررا بالمملكة العربية السعودية بشكل مباشر، جراء هذا التمرد . وأكد "دماج" في حوار تلفزيوني على قناة اليمن الرسمية، أن سبب إطالة أمد الحرب في اليمن يعود إلى سعي بعض الأطراف لتقويض الشرعية واستنزافها وعدم تمكينها من ممارسة مهامها، وحال دون أن تصبح المحافظات المحررة مناطق آمنة لاستقطاب كل اليمنيين وأن تكون منطلقا لتحرير بقية المحافظات. وأشار إلى أن الحكومة خلال الشهور القليلة الماضية التي شهدت هدوءاً نسبياً في عدن، كانت في طريقها إلى إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، ونجحت رغم قصر الفترة في قطع خطوات كبيرة في ذلك ، تمثلت في انتظام تسليم المرتبات وكسب ثقة المنظمات والجهات الدولية واستقبال سفراء الدول الخمس والبنك الدولي، إلا أن التمرد الذي شهدته مدينة عدن أوقف كل ذلك. ومنتصف أغسطس الماضي دعمت الإمارات انقلاب ميليشيات الانتقالي الداعي للانفصال، على الحكومة الشرعية في عدن، وقصف الطيران الاماراتي قوات الجيش اليمني التي حاولت طرد الانفصاليين ما أدى لمقتل وإصابة 300 جندي يمني.