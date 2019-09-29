شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سيارات عسكرية ومئات الجنود السعوديين يطوقون المسجد الحرام قبل قليل.. شاهد حدث يهز مكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّقت مقاطع مصورة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات السيارات الأمنية والعسكرية ومئات الجنود السعوديين وهم يطوقون المسجد الحرام، في حدث هز منطقة مكة.

وأظهر مقطع فيديو، خروج موكب عسكري ضخم من المسجد الحرام، يحمل جثمان اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مكان دفنه بمكة.

ووصف سعوديون من أهالي مكة في شهادات على تويتر"، أن جنازة اللواء عبدالعزيز الفغم التي خرجت من المسجد الحرام هزت مكة والمملكة بسبب ضخامة الموكب، ومشاركة مسؤولين كبار في الدولة.

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ورصد الفيديو، عشرات الأشخاص الذين يرتدون الزي السعودي وهم يركضون في شارع أجياد في مكة أثناء خروجهم من المسجد الحرام بالتوازي مع السيارات التي تقل جثمان عبدالعزيز الفغم، لدفنه في مقبرة الحرم المكي. وفي ذات السياق، أظهرت مقاطع فيديو أخرى، لحظة صلاة الجنازة على الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" في المسجد الحرام، وحضور ضخم لعائلته، فضلًا عن مسؤولين في الحكومة السعودية.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها خلال وقت سابق من اليوم، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًّا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًّا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًّا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.