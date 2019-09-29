شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعزيزات لمليشيا الحوثي تصل الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان تعزيزات لمليشيا الحوثي تمثلت بدبابات وصلت الى الضالع الى جبهات الزبيريات والفاخر ودبابة تم نقلها الى جبهة حجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تعزيزات لمليشيا الحوثي تصل الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.