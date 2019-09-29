السياسي المودع يكشف سبب انتصار الجيش اليمني وهزيمة حلفائهم في نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات خاصة

أكد السياسي والمنظر اليمني عبدالناصر المودع على نجاح عملية نصر من الله في محور نجران ، مبيناً ان العملية وقعت بتاريخ 25 أغسطس الماضي .

واشار المودع -وهو احد الموالين للعدوان السعودي- الى ان القوة التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية هي مجاميع مسلحة تم استجلابها من اليمن للدفاع عن السعودية، مؤكداً أن المرتزقة الذين وقعوا في الاسر يقاتلون من اجل المال.

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وقال ان ماحدث يعكس سوء التخطيط العسكري وفشل التحالف عقب 4 سنوات من الحرب .

واعترف عبدالناصر أن غالبية من يقفون في صف السعودية هدفهم العائد المالي ولا عقيدة قتالية لديهم .

واشار المودع الى ان هذه العملية تكشف فشلا ذريعا للتحالف في تحقيق اهدافه.