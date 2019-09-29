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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات خاصة
أكد السياسي والمنظر اليمني عبدالناصر المودع على نجاح عملية نصر من الله في محور نجران ، مبيناً ان العملية وقعت بتاريخ 25 أغسطس الماضي .
واشار المودع -وهو احد الموالين للعدوان السعودي- الى ان القوة التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية هي مجاميع مسلحة تم استجلابها من اليمن للدفاع عن السعودية، مؤكداً أن المرتزقة الذين وقعوا في الاسر يقاتلون من اجل المال.
وقال ان ماحدث يعكس سوء التخطيط العسكري وفشل التحالف عقب 4 سنوات من الحرب .
واعترف عبدالناصر أن غالبية من يقفون في صف السعودية هدفهم العائد المالي ولا عقيدة قتالية لديهم .
واشار المودع الى ان هذه العملية تكشف فشلا ذريعا للتحالف في تحقيق اهدافه.
كانت هذه تفاصيل خبر السياسي المودع يكشف سبب انتصار الجيش اليمني وهزيمة حلفائهم في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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