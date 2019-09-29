شكرا لقرائتكم خبر عن اسلحة للحوثيين تمر عبر مناطق الشرعية شاهد مصيرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 30-09-2019? - آخر تحديث الأحد 29-9-2019? اسلحة للحوثيين تمر عبر مناطق الشرعية شاهد مصيرها تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، من ضبط شاحنة تحمل معدات أمريكية الصنع كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية. وذكرت مصادر محلية ان القوة ضبطت قاطرة على متنها 3000 ناظور ليلي، امريكي الصنع. وأضافت المصادر أن الشاحنة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في ‎صنعاء.

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