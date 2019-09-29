شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يتهم الحوثيين بالجنون ويكشف المستور عن عملية نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طارق صالح يتهم الحوثيين بالجنون ويكشف المستور عن عملية نجران

فال العميد طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهورية ان الهزائم المتلاحقة التي يتكبدها الحوثيين والجثث التي تصل كل يوم الى صنعاء هي التي اثارت جنونهم ودفعتهم لاختراع هذا الفيلم الهندي . واضاف في تغريدة له " كلها اكاذيب حوثية لرفع الروح المعنوية للميليشيات التابعة له والتي تختطف الاطفال من منازلهم والذهاب بهم الى جبهات القتال بدلا من الذهاب بهم الى المدارس. وكانت جماعة الحوثي ، قد زعمت أنها تمكنت من أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية . وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة". وزعم ، أن "العملية أسفرت عن سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو وفصيل كامل من الجيش السعودي، واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية". بحسب ما نقلت قناة المسيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق صالح يتهم الحوثيين بالجنون ويكشف المستور عن عملية نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.