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عدن - ياسمين التهامي - مشاهد صلاة الجنازة على عبدالعزيز الفغم في الحرم المكي (فيديو)

أقيمت مساء اليوم الأحد في الحرم المكي، صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قتل في مدينة جدة ليل السبت/ الأحد.



ووثقت بعض مقاطع الفيديو التي نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول جثمان الراحل والمشاهد الأولى للترتيبات التي سبقت إقامة صلاة الجنازة عليه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم، أن تشييع جثمانه سيكون بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي.

كما أعلنت أن استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

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وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

عبد العزيز، الذي قتل في مدينة جدة ليل السبت/ الأحد.