الاكثر مشاهدة - متصلة تحرج المغامسي على الهواء مباشرة وتتحدث عن اكتشاف غريب في هذا الموضع بعد خضوعها لعملية .. والأخير يستنجد بالأمن (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نصح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي امرأة اكتشفت وجود شريحة تجسس في فمها، بالرجوع للجهات الأمنية. وقالت المرأة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت وجود شريحة تصوير وتجسس في فمها. Advertisements ​​ ​​​​​​​

وأوضح المغامسي للمرأة بأنه لو ثبت ما تقوله فإن مرجعها لا بد أن يكون للجهات الأمنية، مبيناً أنه من حيث الشريعة فلا ارتياب أو اختلاف على أن التجسس على الغير محرم لقوله تعالى “ولا تجسسوا”.

وأضاف أنه إن كانت هناك مراكز طبية تقوم بزراعة أدوات تجسس فإن هذا يعد تجاوزاً للشرع وتجاوزاً للنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية لأنها أعلم في التعامل مع أمر كهذا.

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