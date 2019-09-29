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الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : إيران ترضخ وتستسلم للسعودية وترسل رئيسًا عربيًا للسعودية .. والأخير يلتقي الملك سلمان ويطالب بإنقاذ الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وساطة على لإيقاف الحرب في اليمن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المصدر قوله إن “الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية وإيران، وكذلك إيقاف حرب اليمن”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف أن “عبد المهدي حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة”.

 

وقام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء الماضي بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى السعودية، التقى خلالها الملك السعودي وولي عهده الأمير .

 

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