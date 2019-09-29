شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النيران تلتهم مدينة جدة السعودية بعد ساعات من مقتل حارس الملك سلمان والسلطات تعلن حالة الطوارئ .. شاهد فيديو وصور مباشرة الان من قلب الحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - النيران تلتهم مدينة جدة السعودية بعد ساعات من مقتل حارس الملك سلمان والسلطات تعلن حالة الطوارئ .. شاهد فيديو وصور مباشرة الان من قلب الحدث

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