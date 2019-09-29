شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يطيح بمزاعم الحوثي ويفجر مفاجأة مذهلة عن حقيقة ما حدث في محور نجران ويعرض مشاهد تفضح... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد العرب يطيح بمزاعم الحوثي ويفجر مفاجأة مذهلة عن حقيقة ما حدث في محور نجران ويعرض مشاهد تفضح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.