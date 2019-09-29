شكرا لمتابعة خبر عن قطر تثلج صدور كل اليمنيين حتى الحوثيين والذين يكرهون قطر سيحبونها بعد هذا العمل الذي باغتت به الجميع ولم يكن متوقعا واسعد كل يمني في الجنوب والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قطر تثلج صدور كل اليمنيين حتى الحوثيين والذين يكرهون قطر سيحبونها بعد هذا العمل الذي باغتت به الجميع ولم يكن متوقعا واسعد كل يمني في الجنوب والشمال



منح الاتحاد القطري لكرة القدم مكافئة مالية ، للاعبي المنتخب اليمني للناشئين وجهازه الفني. وقدم ‏الاتحاد القطري لكرة القدم لبعثة منتخب ‎اليمن للناشئين مكافأة مالية بقيمة (3600 يورو ما يعادل 4000 دولار) لكل لاعب وفرد، بمناسبة تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا للناشئين في البحرين 2020 م. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الملحق الاعلامي لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين “تحت 16 عام سميح المعلمي إن الاتحاد القطري لكرة القدم منح منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مكافأة مالية بواقع 4000$ أربعة آلاف دولار لكل فرد، بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس آسيا للناشئين البحرين 2020. واضاف في منشور رصده مأرب برس على صفحته بموقع فيسبوك إن رئيس بعثة المنتخب أحمد مهدي سالم قدم شكره وتقديره للاتحاد القطري على هذا التكريم، وعلى كرم الاستضافة. ونجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل الى نهائيات كأس اسيا بعد اداء مميز قدمه في التصفيات التي اقيمت في الدوحة. وفازت اليمن في مباراتين وتعادل واحد وحصدت 7 نقاط متساوية مع قطر، ليتأهل المنتخبان معا الى النهائيات . يذكر ان قطر تستضيف معسكرات للمنتخبات اليمنية بينها منتخب الناشئين الذي خاض التصفيات الاخيرة في الدوحة ، وسانده حضور جماهير كبير من اليمنيين والعرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تثلج صدور كل اليمنيين حتى الحوثيين والذين يكرهون قطر سيحبونها بعد هذا العمل الذي باغتت به الجميع ولم يكن متوقعا واسعد كل يمني في الجنوب والشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.