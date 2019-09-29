البحسني يعزي الوكيل المساعد الشيخ محمد بن جربوع الصيعري في وفاة "والدته"

الأحد 29 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 - المكـلا رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة لوكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن صالح بن جربوع الصيعري وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته" .

Advertisements وعبر السيد المحافظ عن أحر التعازي باسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية للأخ الوكيل وأسرته بهذا المصاب الأليم .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون

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