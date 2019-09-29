مأرب .. نازحون يتهمون الإصلاح بالمتاجرة بمعاناتهم ويطالبون بتدخل إنساني

الأحد 29 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365

إتهم نازحون في مخيم الجفينة بمحافطة مأرب، حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان، بالمتاجرة بمعاناتهم، وذلك بعد تهدم أكثر من 30 منزلا بشكل كامل وجزئي، بسبب السيول التي جرفت أكثر من 20 منزلا وجرفت محتويات منازل أخرى.



وبحسب موقع (نيوز يمن) يسكن المخيم مئات الأسر التي هربت من بطش مليشيا الحوثي من عدد من المحافظات، وسط تجاهل لسلطة الإخوان التي تعمل على نهب مخصصات الإغاثة من المنظمات دون تقديمها للنازحين الذين يعانون أزمات متكررة من كوارث السيول تارة ومن موجة الرياح تارة أخرى، ناهيك عن تعرضهم للقصف من قبل المليشيات.

ويقول سكان المخيم إن وعودا متكررة من قبل السلطة المحلية التي تكتفي بزيارة المخيم خلال الكوراث والاستعراض وأخذ الصور التذكارية مع المنكوبين، وصرفها وعودا دون تحقيقها على الأرض، متهمين سلطة الإخوان بالمتاجرة بمعاناتهم.

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في السياق أطلق مسؤولون في مخيمات النازحين نداء استغاثة عاجلة لكل المنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة التدخل لتخفيف معاناة المتضررين من السيول في المخيم.

وقال نازحون إن السيول خلفت دماراً كبيراً في المخيمات، بات معه قاطنوها في العراء بعد أن طمرت السيول خيامهم.

ودعا السكان ما تسمى الوحدة التنفيذية للنازحين بمارب القيام بمسؤولياتها ودعوة شركاء العمل الإنساني والمنظمات الاغاثية إلى سرعة الالتفات لهذه الكارثة التي تضرر منها جراء السيول الجارفة.