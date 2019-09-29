خروقات الحوثي.. المليشيات الحوثية تجدد قصفها المدفعي بالحديدة

الأحد 29 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 - الحديدة

تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2019م، لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي.



مصادر عسكرية ميدانية أفادت بقيام المليشيا بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي بمدفعية الهاون، وفتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة منذ ساعات الظهيرة.

وفي مناطق جنوب مديرية الدريهمي استهدفت المليشيات مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية، ومنها قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10.

وفي سياق الانتهاكات والخروقات المستمرة، استهدفت المليشيات، نهار الأحد، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا بقذائف الدبابات بشكل عنيف.

وإلى الشمال من مديرية التحيتا ذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومنها سلاح م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للتحيتا.

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على وتيرة واحدة من التصعيد المتزايد ضربت قذائف ونيران المليشيات الحوثية سوق منطقة الطور في الطريق إلى التحيتا جنوبي الحديدة، السبت، في تزامن مع ضرب عشوائي على أحياء سكنية بمدينة التحيتا مركز المديرية وتحشيد للقوات صوب الجبلية وعلى حيس، في وقت تواصل القصف بمدينة الحديدة.

تعرض سوق منطقة الطور للقصف بقذائف المدفعية الثقيلة توزعت في أرجاء مختلفة من السوق المكتظ بالمواطنين عقب صلاة الظهر في ساعة الذروة وأصيب أكثر من عشرة مواطنين بينهم أربعة إصاباتهم خطرة.

المليشيات التي استحدثت مواقع قتالية ودفعت بتعزيزات جديدة على التحيتا، شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل وتسببت بأضرار كبيرة في منازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة ومركز التحيتا وأفيد بوقوع ضحايا في إحاطات أولية.

وأصيبت طفلة بشظية في رأسها وتعرضت مدرسة أبي بكر حسان، يوم السبت، للقصف. وواصلت المليشيات الضرب ومحاولات التسلل من وسط مزارع تخوم التحيتا، حيث تحتفظ بتمركزات ومخزن أسلحة وسط مزرعة عبدالله أهيف.

مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الحديدة تعرضت هي الأخرى للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف آر بي جي بينما كثفت المليشيات استهداف مواقع أخرى بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7.

وفي حيس إلى جنوب الحددة أفادت مصادر عسكرية وميدانية باستحداثات جديدة وتمركزات للمليشيات جنوب المديرية ونشرت مسلحيها على المواقع وعززتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ونفذت المليشيات عمليات قنص واستهداف واسعة على مناطق متفرقة من المديرية، مساء السبت، حيث فتحت نيران أسلحتها القناصة على مناطق شمال حيس واستهدفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المديرية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف حتى ساعات متأخرة.