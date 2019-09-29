شاهد : آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم قبل مقتله (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبرمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا قالوا إنه آخر ظهور للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز قبل مقتله في ظروف غامضة.

وظهر اللواء الفغم، في الفيديو وهو يمارس رياضة المشي على ما يبدو في أحد شوارع كورنيش جدة، قبل مقتله بأيام، بحسب ناشطين.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

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