شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : الشعب اليمني سيبقى مديناً لجمال عبدالناصر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحته الشخصية بتويتر ان الشعب اليمني سيبقى مديناً لجمال عبدالناصر لدعمه لثورته الكبرى (26 سبتمبر 14اكتوبر )وكلما مضى الزمان تأكد قيمة هذا الدور الاخوي العربي النبيل لناصر وشعب وجيش مصر العظيم .
وأضاف المخلافي في ذكرى رحيل عبدالناصر يبقى الغائب الأكثر حضورا في حياة أمة عربية كانت في قلبه فأصبح في قلبها الى الأبد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالملك المخلافي : الشعب اليمني سيبقى مديناً لجمال عبدالناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.