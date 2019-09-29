شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : الشعب اليمني سيبقى مديناً لجمال عبدالناصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحته الشخصية بتويتر ان الشعب اليمني سيبقى مديناً لجمال عبدالناصر لدعمه لثورته الكبرى (26 سبتمبر 14اكتوبر )وكلما مضى الزمان تأكد قيمة هذا الدور الاخوي العربي النبيل لناصر وشعب وجيش مصر العظيم .

وأضاف المخلافي في ذكرى رحيل عبدالناصر يبقى الغائب الأكثر حضورا في حياة أمة عربية كانت في قلبه فأصبح في قلبها الى الأبد.